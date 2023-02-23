Общий показатель инфляции, который включает в себя цены на продукты, оказался выше предыдущей оценки.

Еврозона в январе 2023 года зафиксировала рекордный уровень базовой инфляции.

Как сообщает Bloomberg, темпы роста базовых цен достигли 5,3%, что превышает предыдущую оценку в 5,2%.

Общий показатель инфляции, который включает в себя цены на продукты питания и электроэнергию, также вырос на 0,1 процентного пункта до 8,6% после того, как показатель в Германии оказался выше предыдущей оценки агентства.

Видео дня

Как говорится в материале, такие результаты базовой инфляции еще больше будут побуждать ЕЦБ к дальнейшему ужесточению монетарной политики в рамках удержания фундаментального ценового давления даже тогда, когда общий показатель выравнивается.

Чиновники ЕЦБ намерены повысить депозитную ставку до 3% с 2,5%. Рынки усилили свои ожидания по ужесточению монетарной политики, и сейчас прогнозируют пик цикла изменения ставок ЕЦБ на уровне около 3,75%.

Еврозона и война в Украине

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума.

В октябре уровень инфляции в Еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.

По состоянию на 30 ноября 2022 года впервые за полтора года инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

По состоянию на 6 декабря 2022 года инфляция в Еврозоне приблизилась к пиковым показателям.

По состоянию на 24 января 2023 года Еврозона вернулась к росту.

30 января 2023 года тало известно о том, что крупнейшая экономика Еврозоны в последнем квартале 2022 года сократилась на 0,2% по сравнению с третьим кварталом года.

По состоянию на 1 февраля 2023 года инфляция в Европе начала существенно снижаться.

Германия, являющаяся крупнейшей экономикой Еврозоны, заявила о замедлении инфляции в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года

Вас также могут заинтересовать новости: