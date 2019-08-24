Баланс недели: Украина внедряет экономический безвиз с Израилем, Кабмин снижает электротарифы и обещает среднюю зарплату 540 долларов

В предпоследнюю неделю августа экономическая жизнь страны пребывала в неторопливой подготовке к грядущим переменам. Украинцы в ожидании затяжных выходных по случаю Дня Независимости пытались пережить капризы погоды. Представители новой власти нарабатывали решения для будущей работы парламента и правительства. Прощающиеся с креслами чиновники хвастались итогами своей работы.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а во вторник провел с высоким гостем переговоры уже премьер-министр Владимир Гройсман. Это - первый за двадцать лет визит главы израильского правительства в Украину.

По итогам встречи Зеленский заявил о достижении договоренности начать работу по расширению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем на сферу услуг и высоких технологий.

По оптимистическим прогнозам, ратификация парламентами двух стран подписанного еще в начале 2019 года соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля о зоне свободной торговли значительно увеличит товарооборот между странами, который уже сейчас превышает один миллиард долларов.

«Не сомневаюсь, что эта сумма значительно увеличится, благодаря подписанию соглашения о свободной торговле товарами между Украиной и Израилем, которое, надеюсь, будет в ближайшее время ратифицировано израильской стороной», - сказал Зеленский.

Премьер Израиля, в свою очередь пообещал, что документ будет ратифицирован после досрочных выборов в кнессет, которые должны состояться 17 сентября.

Во вторник, на встрече Нетаньяху и Гройсмана с представителями бизнеса, последний призвал не ждать ратификации соглашения, а уже сейчас налаживать взаимную торговлю между государствами.

“Мы сняли визовые барьеры для наших граждан. А сейчас мы внедряем экономический безвиз, причем говорим о расширении зоны свободной торговли на услуги, механизмы совместного инвестирования и прочее. Именно поэтому я уже сейчас призываю наших бизнесменов увеличивать товарооборот», - сказал Гройсман.

Он назвал приоритетным сотрудничество Украины с Израилем - ключевым торговым партнером нашей страны на Ближнем Востоке - в агросекторе, машиностроении и инновациях.

Дембельский аккорд Гройсмана

На уходящей неделе в среду под руководством Гройсмана прошло последнее заседание Кабинета министров в нынешнем составе.

Гройсман подвел итоги своей трехлетней работы и оставил украинцам надежду на многобещающее светлое будущее с ростом экономики и зарплат.

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«Мы считаем, что в следующем году при сохранении этого курса (гривни) средняя заработная плата может составить около 540 долларов», - сказал Гройсман, добавив, что в 2021 году средняя зарплата может увеличиться до 620 долларов.

Для сравнения, сейчас она составляет 402 доллара.

По мнению премьера, под его руководством страна набрала хороший темп роста экономики и улучшила ключевые показатели. Благодаря чему минимальная зарплата в следующем году может увеличиться на треть до 5,5 тысячи гривен, тогда как сейчас составляет чуть больше четырех тысяч гривен.

Оптимистические прогнозы уходящего в отставку премьера также сулят Украине снижение в этом году уровня инфляции с 9 до 8 процентов и стабильный курс доллара.

Снижение активности нерезидентов

Между тем, почти два месяца крепкая украинская валюта на уровне 25 гривен за доллар действительно продолжает радовать украинцев. В то же время, ослабляется действие одного из ключевых позитивных факторов для валютного рынка - нерезиденты существенно сократили покупку украинских облигаций внутреннего государственного займа и соответствующие вливания валюты в нашу страну.

В этой связи НБУ сократил выкуп валюты на межбанковском валютном рынке по сравнению с предыдущей неделей в 2,6 раза – до 60 миллионов долларов.

Как пояснил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, фактор «нерезидентов» не единственный формирует благоприятную погоду на валютном рынке, поэтому с гривней все будет хорошо и в дальнейшем.

«Последние несколько недель приток валюты от нерезидентов очень небольшой, некоторые даже выходили из ОВГЗ. Но это не имело значительного влияния на курс. Сейчас для Украины сложились приемлемые условия торговли: благоприятные цены на мировом рынке и высокий урожай», - сказал он в комментарии УНИАН.

Чурий также анонсировал начало переговоров на техническом уровне с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом - о продолжении сотрудничества. В НБУ прогнозируют, что в этом и следующем году предполагается получение двух миллиардов долларов по новой программе с МВФ, а сам факт наличия программы укрепит имидж нашей страны в глазах инвесторов.

Правительство снижает электротарифы

На уходящей неделе команда президента Зеленского выступила с инициативами по снижению цен на электроэнергию для не бытовых потребителей.

По словам представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, на заседании с участием главы государства были одобрены следующие инициативы: увеличить специальные обязательства для госкомпании «Укргидроэнерго», снизить тариф оператора Объединенной энергосистемы - компании «Укрэнерго».

Также должны быть изменены граничные тарифы на рынке электроэнергии - «ночная» цена увеличена на порядка 10 процентов, а «дневная» - снижена на 15-20 процентов.

Кабинет министров на заседании в среду поддержал предложения команды президента и увеличил обязательство крупнейшей государственной энергокомпании «Укргидроэнерго» продавать выработанную электроэнергию по специальным обязательствам с 20 до 35 процентов.

Герус отметил, что это позволит регулятору снизить тарифы на передачу электроэнергии госкомпании «Укрэнерго» с 32 до 11 копеек за киловатт-час. И уже с сентября можно ожидать снижения стоимости электричества для не бытовых потребителей.

«Произойдет понижение тарифов для всех не бытовых потребителей на 21 копейку за киловатт-час, это - снижение тарифа на 10-11 процентов. Не бытовые потребители - это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы. Для всех - на 21 копейку. В целом такое решение возвращает в экономику около 18 миллиардов гривен в год», - подчеркнул Герус.

Представитель президента отметил, что принятые изменения не являются идеальным решением, но фактически единственным, которое могло быть принято и эффективно реализовано в короткие сроки. Это даст уже новому правительству дополнительное время, чтобы до конца года разработать и внедрить более эффективные механизмы в помощь новому рынку электрической энергии.

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Еще одним важным событием уходящей недели стал запуск украинским газовым монополистом НАК «Нафтогаз Украины» программы «Газовый запас».

Государственный энергохолдинг предложил домохозяйствам до 25 сентября закупить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Поскольку цена на голубое топливо в августе опустилась на четверть по сравнению с апрелем, в компании считают, что потребители авансовой закупкой газа смогут обезопасить себя от роста цен с приходом холодов.

Эксперты отметили, что становиться в очередь за «услугой» не стоит и назвали ход «Нафтогаза» не системным решением проблемы тарифов, а лишь временным ее послаблением.

На следующей – последней неделе лета страна будет наблюдать за первым днем работы обновленного на три четверти состава Верховной Рады и, возможно, узнает имена новых членов правительства реформ.

Анна Бредихина