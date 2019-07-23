Финансовый рынок Украины спокойно воспринял результаты выборов – эксперт

Курс гривни продолжит укрепляться, а доходность по госдолгу – падать, так как экономика страны достигла макроэкономической стабильности и теперь восстанавливается.

Финансовый рынок Украины спокойно воспринял результаты досрочных парламентских выборов в Украине, так как их результаты были ожидаемыми.

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Такое мнение в комментарии УНИАН высказал аналитик инвестиционной группы "Универ" Михаил Федоров.

"Реакция финансовых рынков Украины, в том числе курса гривни, и динамика стоимости облигаций в ближайшие дни будет сдержанной по той просто причине, что победа партии "Слуга народа" на парламентских выборах была предсказуема. И по факту никаких сюрпризов выборы в Раду не преподнесли", - отметил Федоров.

По его словам, гривня продолжила постепенно укрепляться к доллару, и курс пары доллар/гривня с утра в понедельник на межбанке опустился до 25,65 гривень за доллар. При этом стоимость евробондов Украины на Франкфуртской бирже немного выросла в цене - на 0,6%, а доходность снизилась до 5,61% годовых.

Эксперт прогнозирует, что в дальнейшем курс гривни продолжит укрепляться, доходность по госдолгу Украины падать, а стоимость - расти, как по ОВГЗ, так и по евробондам, поскольку данная тенденция уже является трендом.

"Этот тренд зависит не только от избирательного процесса. Экономика страны достигла макроэкономической стабильности в прошлые годы и теперь, опираясь на это, восстанавливается", - добавил Федоров.

Как сообщал УНИАН. В Украине 21 июля состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия еще не огласила официальные результаты. Согласно данным Национального экзит-пола, в парламент проходят пять партий - "Слуга народа" с 44,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.