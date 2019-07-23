ЦИК обработала более 90% протоколов: что изменилось и какие партии проходят в Раду

В Раду проходят пять партий - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду по многомандатному округу, состоявшихся 21 июля 2019 года. Читайте также"Чесно": 11 украинских партий получат госфинансирование по итогам выборов в Раду После обработки 90,89% протоколов голоса распределяются следующим образом: "Слуга народа" - 43,1% (после обработки половины протоколов было 42,45%); "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,94% (12,88%); "Европейская солидарность" - 8,18% (8,64%); "Батькивщина" - 8,18% (8,01)%; "Голос" - 5,92% (6,38%). За другие партии проголосовали менее 5% избирателей. Как сообщал УНИАН, согласно окончательным данным Национального экзитпола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%. Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва состоялись 21 июля 2019 года.

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