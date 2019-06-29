Баланс недели: промышленное производство замедляется, реформатор Нефедов возглавляет таможню, Нацбанк прощается с мелкими монетами

Уходящая рабочая неделя дала стране нового главу Государственной таможенной службы в лице первого заместителя министра экономического развития Максима Нефедова, имеющего репутацию реформатора, в том числе, благодаря запуску системы электронных закупок Prozorro. Пришедший во власть вместе с министром экономики Айварасом Абромавичусом в 2014 году в роли его заместителя, Нефедов остался на посту и в правительстве Гройсмана.

Новое назначение далось управленцу Нефедову и правительству непросто, ведь в течении последних двух месяцев проведение прозрачного отбора на пост главы желанной для всех любителей нагреть руки на взятках и сером импорте таможни был заблокирован.

В апреле по иску одного из парламентариев Окружной административный суд Киева приостановил конкурс по отбору руководителя Государственной таможенной службы.

А еще через неделю стараниями одиозного экс-фискала страны Романа Насирова судом также был заблокирован конкурс на главу Государственной налоговой службы Украины. Тогда в Министерстве финансов заявили о масштабном наступление на курс реформирования таможенной и налоговой служб и о безосновательности блокировки с юридической точки зрения.

В мае правительству удалось снять судебные преграды для назначения нового руководителя налоговой службы, а в конце июня прорвало плотину и по таможне. В понедельник, 24 июня, суд наконец-то возобновил действие правительственного распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы и уже на следующий день конкурсная комиссия при Минфине объявила о том, что кандидатура Нефедова рекомендована к назначению, что и было оформлено правительственным постановлением.

Конкурентами Нефедова на заключительном этапе отбора были проректор Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш и руководитель общественной организации «Центр развития цифровой экономики» Андрей Саварец.

Министерство финансов и бизнес сообщество заявили, что приветствуют результаты конкурса и ожидают от нового главного таможенника страны создание прозрачной структуры службы и улучшения качества предоставления таможенных услуг.

Перед Нефедовым действительно будет стоять сложная задача, ведь после декабрьского решения правительства о разделении Государственной фискальной службы на таможню и налоговую, украинцы ждут запуска новых государственных органов и налаживание всех процессов свободных от бюрократии и коррупции. Среди основных проблем таможни новый руководитель называл контрабанду, давление на «белых» экспортеров и заявил о желании избавить систему от ручного управления.

«Я очень хотел бы перевести все общение между предпринимателями, экспортерами, импортерами и государственными органами в электронный вид. Я хочу избавиться от ручного субъективизма, бумажек, которые или есть, или отсутствуют, или их подписывают, или они теряются», - заявил Нефедов.

«Хочу максимально избавить систему от субъективности и максимально интегрировать все базы данных. Для меня абсолютно непонятной является ситуация, когда из Украины лес-кругляк не выезжает, а в Польше лес-кругляк как-то материализуется. Как это возможно? Есть таможенные базы в Украине и Польше. Почему нельзя их сравнивать?» - добавил он.

Глава ведомства сообщил, что запуск обновленной таможенной службы состоится приблизительно через два с половиной месяца, поскольку до начала работы еще необходимо зарегистрировать юридическое лицо, а также принять правительственные решения по смете и предельной численности сотрудников.

Промышленность замедляет рост

На уходящей неделе Государственная служба статистики сообщила о результатах работы отечественной промышленности в мае. В прошлом месяце произошло замедление темпов роста промышленного производства в годовом выражении до 1,6% после роста на 5,2% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в мае с учетом корректировки на эффект календарных дней снизилось на 0,8%.

Наибольший рост зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 35,6%, в добыче угля – 6,8%, химической промышленности – 6,7%.

А самый большой спад зафиксировано в производстве электрического оборудования – на 25,5%, производстве автотранспортных средств – на 9% и в текстильном производстве – на 8,2%.

Статистические данные свидетельствуют, что национальная промышленность никак не может выйти на стабильные темпы роста и требует четких приоритетов и эффективной государственной поддержки.

На уходящей неделе представители промышленного сообщества призвали избираемый в июле парламент и создаваемое по итогам выборов новое правительство принять долгосрочную стратегию промышленного развития Украины, что помогло бы нашей стране догнать эру мировой индустриализации и увеличить темпы экономического роста.

В правительстве заявили, что такая стратегия уже подготовлена, но проблема в том, что в среде промышленников нет консолидированной позиции по приоритетным направлениям, которые должны быть в долгосрочной стратегии развития.

В Министерстве экономики и экономического развития в свою очередь попросили промышленников согласовать между собой несколько ключевых приоритетов для эффективной их реализации.

Тысячегривневая купюра и прощание с мелкими монетами

На уходящей неделе Национальный банк Украины объявил о введении в обращение с 25 октября купюры в тысячу гривень, что является редким для нашей страны событием, поскольку в последний раз НБУ вводил в оборот новый номинал тринадцать лет назад. Тогда это была банкнота номиналом 500 гривен при среднемесячной заработной плате чуть выше 1000 гривен.

Как отметил глава Нацбанка Яков Смолий, с тех пор многое изменилось, и среднемесячная заработная плата в Украине за это время выросла почти в десять раз. Поэтому для удобства граждан будет выпущена банкнота более высокого номинала.

«Сейчас для получения среднемесячной заработной платы необходимо уже не менее двадцати банкнот. Как следствие, стало больше денег в кошельках - объем наличных в обращении вырос более чем в пять раз - до почти 380 млрд гривен", - пояснил Смолий.

После появления в обращении новой банкноты среднемесячная заработная плата будет размениваться десятью банкнотами высокого номинала, что гораздо удобнее, чем сейчас. Помимо этого, введение новой банкноты даст возможность экономить на транспортировке и хранении бумажных денег.

Кроме того, Нацбанк анонсировал постепенное выведение из обращения мелких монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек.

С 1 октября монеты такого номинала не будут использоваться при расчетах наличными за товары и услуги, но украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Для облегчения наличных расчетов в НБУ предложили применять правила округления общей суммы в чеке до цифры кратной 10 копейкам.

В ближайшие два года центробанк страны пообещал украинцам вместо купюр 5 и 10 гривен ввести монеты тем же номиналом. Также, как это произошло с купюрами 1 и 2 гривны в 2018 году.

В Нацбанке также поспешили успокоить, что не стоит ожидать ускорения инфляции, поскольку речь не идет об увеличении денег в обороте.

После завершения процесса изъятия мелких монет и введения новой банкноты номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

В результате всех этих новшеств граждане должны избавиться от путаницы в кошельках и сократить время при осуществлении расчетов.

Из важных экономических новостей последней недели июня можно вспомнить о решении Кабинета министров установить предельную норму тарифа на тепло на уровне не выше 1400 гривен за гигакаллорию. Сейчас же стоимость тепла в Украине колеблется от 1200 до 2000 гривен, а в городках, где работают небольшие котельни, тариф может достигать более четырех тысяч.

По предварительным оценкам правительства, это позволит снизить тарифы по стране на 14%, а в отдельных местах люди будут платить меньше на 40%.

Также Кабинет министров принял постановление, которым установил цену на горячую воду по всей Украине для населения на уровне не выше 83 грн за кубометр горячей воды для домов с полотенцесушителем и 75 грн - при отсутствии сушилок.

На уходящей неделе украинские аграрии вошли в активную фазу сбора ранних зерновых. В восьми областях Украины по состоянию на 25 июня они намолотили 1,6 млн тонн ранних зерновых с площади в полмиллиона гектаров. И этот почин дает хорошие надежды на очередной зерновой рекорд по итогам 2019 года.

Первая рабочая неделя июля обещает некоторое облегчение от летней жары, но в политической жизни градус в связи с приближением досрочных парламентских выборов будет лишь повышаться. Экономическая жизнь будет зависеть от решений и заявлений нового президента и сидящих на чемоданах правительства и Верховной Рады, депутаты которой планируют на следующей неделе возвратиться к пленарной работе. С 1 июля в стране заработает новый рынок электрической энергии, и установление электротарифов будет происходить на новых рыночных условиях. Приведут ли эти изменения к их росту – увидим в ближайшее время.

Анна Бредихина