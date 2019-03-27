В четверг в Украине подорожает валюта: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 28 марта: 100 USD – 2708,1767 гривни; 100 EUR – 3049,6778 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2708,1767 (27 марта – 2698,0222)

100 EUR – 3049,6778 (27 марта – 3046,3369)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 27 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,11/27,14 гривни/доллар, что на 15 копеек ниже закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,50/30,53 гривни/евро, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 28 марта, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,08 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,50 гривни/евро.