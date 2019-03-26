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Почем будет валюта: свежие курсы от Нацбанка

20:12, 26 марта 2019
Финансы
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Гривня на межбанке 26 марта ослабла к доллару на 1 копейку / фото УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2698.0222 (26 марта – 2688.9136)

100 EUR – 3046.3369 (26 марта – 3045.1947)

Во вторник, 26 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,95/26,99 грн/долл., что на 1 копейку ниже закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,45/30,48 грн/евро, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара