Стратегическим решением для Украины является приоритет атомной энергетики, в частности, достройка блоков на АЭС. Об этом заявил народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины 2007-2010-го годов Алексей Кучеренко.

Комментируя долгосрочные перспективы атомной энергетики, Кучеренко отметил, что ее развитие, в частности и увеличение ее мощности, является важным для энергетической безопасности страны.

"Атомная энергетика, я считаю для нас она кардинальная, она стратегическая", - подчеркнул депутат.

Недавно вице-президент Energy Club Иван Григорук рассказал о планах сотрудничества Украины и США в завершении строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. По его словам, проект предусматривает перенос двух ядерных реакторов из Болгарии.

Ранее сообщалось, что в Украине усилят энергетическую устойчивость общин через замену уличного освещения на энергоэффективное, а также оснастят водоканалы солнечными электростанциями.

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