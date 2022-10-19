Сейчас стратегический резерв Соединенных Штатов достиг самого низкого уровня с 1984 года и составляет около 400 млн баррелей нефти.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину США могут высвободить еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

Об этом сообщает Associated Press.

Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о данном решении сегодня, 19 октября.

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Сейчас стратегический резерв Соединенных Штатов достиг самого низкого уровня с 1984 года и составляет около 400 млн баррелей нефти.

Байден также должен объявить, что стратегический нефтяной запас США будет пополнен, когда цены на нефть будут в ценовом коридоре $67–72 за баррель.

Такое решение было принято в ответ на недавнее сокращение добычи, объявленное странами ОПЕК+.

Эмбарго на российскую нефть:

Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке. В организацию входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года. Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти. По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

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