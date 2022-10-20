Декабрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 80 центов.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину цены на нефть начали расти.

Об этом сообщает Reuters.

Нефть подорожала примерно на 1 доллар в четверг, 20 октября.

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Декабрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 80 центов, или 0,9%, до 93,21 долларов за баррель по состоянию на 06:10 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ​​ноябре выросли на 1,29 доллара, или на 1,5%, до 86,84 доллара за баррель.

Контракт WTI с поставкой в ​​декабре последний раз подорожал на 1,4%, или на $1,16 цента, до $85,68 за баррель.

Как говорится в материале, на настроения инвесторов повлияли новости о том, что Китай рассматривает возможность сокращения карантина для прибывающих в страну посетителей.

"Рынок реагирует на эти карантинные новости", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, добавив, что это "первый положительный знак, который мы видели" из Китая по Covid.

Эмбарго на российскую нефть:

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года. Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти. По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

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