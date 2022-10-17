В России продолжает сокращаться добыча нефти, а введение ценовых ограничений будет существенным ударом по доходам РФ.

Потребление российского газа в Европе по итогам последнего месяца снизилось с более 40% до 8% и продолжает падать.

Об этом во время брифинга заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Потребление российского газа в Европе быстро падает в сторону нуля. Уже по итогам последнего месяца оно упало с более чем 40% в европейском измерении, до менее чем 10%, около 8%. И продолжает снижаться", - сказал он.

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В связи с этим, Харченко сомневается, что Россия будет инвестировать в восстановление газопроводов "Северных потоков", которые до повреждения в результате взрывов поставляли голубое топливо в Европу.

"У меня очень печальные для России предсказания относительно объемов газа, которые они смогут поставлять на европейские и мировые рынки, после того, как Европа полностью заместит российские поставки. Россия будет сидеть на этом газе да и только", - считает эксперт.

По его словам, после ухода с рынка РФ западных компаний, в России также продолжает сокращаться добыча нефти. А введение ценовых ограничений будет существенным ударом по доходам РФ.

"Ожидаем, что будет введен ценовой потолок. Очень напряженные переговоры по этому поводу продолжаются, но есть много обнадеживающих сигналов. Хочу верить, что ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов, о котором идет активный диалог, заработает. Это будет бешеным ударом по доходам РФ от нефти, а это, напоминаю, более 110 млрд долларов в 2021 году. После введения санкций эта сумма уменьшится втрое или больше", - уточнил Харченко.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

Вконце сентября страны "Большой семерки", в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, приняли план ограничения цены на закупку российской нефти. Реализация этого плана даст возможность 50 развивающимся странам мира экономить на расходах 160 миллиардов долларов в год.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ограничение цены на экспорт российской нефти в диапазоне 60 долларов за баррель будет достаточным, чтобы значительно уменьшить поступления России от энергоресурсов.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

5 октября "Газпром" официально признал падение спроса на газ.

17 октября появилась информация о том, что Еврокомиссия намерена предложить механизм "динамического" потолка цен на природный газ в Европейском Союзе.

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