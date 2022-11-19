Нефть марки Brent закрылась на уровне 87,62 долларов за баррель, упав на 2,4%.

В пятницу, 18 ноября 2022 года, нефть подешевела примерно на 2%, зафиксировав второе недельное снижение из-за опасений по поводу ослабления спроса в Китае и дальнейшего повышения процентных ставок в США.

Как сообщает Reuters, нефть марки Brent закрылась на уровне 87,62 долларов за баррель, упав на 2,4%. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) закрылась на уровне 80,08 долларов за баррель, потеряв 1,9%.

Оба эталона продемонстрировали недельные потери: Brent упала примерно на 9%, а WTI примерно на 10%.

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Укрепление доллара США, из-за которого нефть становится дороже для неамериканских покупателей, привело к снижению цен на сырую нефть.

Как говорится в материале, поскольку 5 декабря на горизонте маячит запрет ЕС на российскую нефть, перспектива увеличения поставок из России, давящая на спотовый рынок сырой нефти, оказывает давление на фьючерсные цены.

ОПЕК+, которая начала новый раунд сокращения поставок в ноябре, проводит совещание по вопросам политики 4 декабря.

Нефть близка к рекордным максимумам в начале этого года, поскольку вторжение России в Украину усилило опасения поставок.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

31 мая 2022 года лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти.

По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. ЕС установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов, который должен завершиться в феврале следующего года.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

3 ноября 2022 года страны G7 и Австралия согласовали установление предельной цены на российскую нефть.

По состоянию на 15 ноября 2022 года мировые цены на нефть вышли на новые цифры.

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