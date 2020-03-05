Минагрополитики возобновит работу уже в марте - источник в Кабмине

Источник подтвердил, что это будет отдельное министерство.

Профильное министерство по вопросам аграрной политики может возобновить работу уже в марте этого года.

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Эту информацию УНИАН подтвердили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а также еще один источник в Кабинете министров.

"Отделят (Министерство агрополитики от Минэкономики - УНИАН). Но кто будет главой - пока неизвестно", - ответили в пресс-службе.

Также источник в Кабмине подтвердил, что отдельное министерство агрополитики заработает в марте этого года.

"По крайней мере, вчера так сказали. Идея такая была за последний месяц", - сказали в комментарии УНИАН.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2019 года Министерство аграрной политики и продовольствия объединилось с Министерством экономического развития и торговли в одну структуру - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое возглавил Тимофей Милованов.

4 марта 2020 года Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. Позже Тимофей Милованов заявил на своей странице в Facebook об отказе занять новую должность министра агрополитики.