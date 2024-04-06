Не "залипайте" на крупном животном, которое сможете сразу увидеть на картинке.

Загадки с визуальной составляющей - это полезные задания, благодаря которым можно стать более внимательными к деталям и научиться быстро отделять главное от второстепенного.

Чтобы "прокачать" свою внимательность, можете попробовать справиться с таким непростым заданием - в лесу вы увидите черепаху, а надо найти гриба. Это еще и своеобразный тест на уровень коэффициента интеллекта - человек с высоким IQ сможет разыскать гриб за 5 секунд.

Важно не "залипнуть" на черепахе - если вы потратите на ее рассматривание хотя бы несколько секунд, то вероятность провала станет очень большой. Подумайте, какие места "любят" грибы. Если вы это знаете, тогда можете сразу же сосредотачиваться на тех частях изображения на которых, по вашему мнению, может быть гриб.

Видео дня

Возможно, о грибных местах вам ничего неизвестно, тогда просто "включите режим сканер" - то есть внимательно рассмотрите изображение, не "залипая" на черепахе.

Сейчас мы покажем вам, где "прятался" гриб. Он находился недалеко от черепахи. Гриб прикрывает листок.

Опубликована оптическая загадка с подвохом - что надо сделать

На картинке видно крымский водопад Учан-Су, который является самым высоким в Украине (высота составляет 98,5 метров), и над ним надо заметить сову. На выполнение задания нужно потратить всего 10 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: