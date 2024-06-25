Отмечается, что чеснок благоприятно влияет на здоровье человека.

Будь то свежие зубчики, сушеный или настоянный в масле чеснок, регулярное его добавление в рацион оказывает благоприятное влияние на организм. Этот овощ помогает держать под контролем уровень сахара и холестерина в крови.

Издание science alert пишет, что мета-анализ 22 исследований, включавших 29 рандомизированных контролируемых испытаний, проведенный учеными из Юго-Восточного университета и Университета Сицзан Минцзу в Китае, подтвердил, что употребление чеснока связано со снижением уровня глюкозы и некоторых видов жировых молекул.

Глюкоза и липиды являются ключевыми питательными веществами для организма, обеспечивая его энергией. Ряд факторов, влияющих на образ жизни, от употребления алкоголя до физических упражнений, также могут оказывать влияние на уровень сахара и жира в организме.

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Чеснок давно ассоциируется с хорошим здоровьем, и ранее в отдельных исследованиях он был связан с регулированием липидного обмена и уровня глюкозы.

Рассмотрев результаты исследования в целом, команда подтвердила, что влияние чеснока было положительным. У тех, кто включал чеснок в свой рацион, наблюдалось снижение уровня глюкозы в крови, что свидетельствует о лучшем долгосрочном контроле уровня глюкозы, увеличение количества так называемого "хорошего" холестерина в виде липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), уменьшение количества так называемого "плохого" холестерина или липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), а также снижение общего уровня холестерина. Интересно, что на уровень триглицеридов это никак не повлияло.

Что касается причин такой связи, то считается, что различные активные ингредиенты чеснока помогают различными способами, в том числе снижая окислительный стресс - тип износа клеток, который может привести к таким проблемам, как сердечно-сосудистые заболевания.

Чеснок также содержит антиоксидантное соединение под названием аллиин, которое ранее было связано с контролем уровня глюкозы в крови, липидов и микробиома кишечника. Вероятно, сочетание этих эффектов и привело к полученным результатам.

Ранее УНИАН писал, что диетологи раскрыли всю пользу чеснока для людей старше 40 лет.

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