Большинство исследований обнаружили пользу для здоровья от концентрированных форм чеснока, таких как выдержанный экстракт чеснока или чесночные добавки.

Многие из нас любят чеснок. И если вы относитесь к таким людям, вам повезло, ведь при регулярном употреблении чеснока в пищу он имеет впечатляющие преимущества для здоровья. Портал Eatingwell рассказывает, как именно влияет чеснок на наш организм.

Чеснок помогает поддержать иммунную систему

Хроническое воспаление может повредить вашему иммунитету, снижая уровень лейкоцитов. Исследования, изучавшие влияние экстракта чеснока, обнаружили, что он помогает уменьшить системное воспаление и восстановить уровень лейкоцитов. Это во многом благодаря аллицину, серосодержащему соединению, содержащемуся в таких продуктах, как лук, зеленый лук и чеснок.

Кроме того, обзор 2020 года в Trends in Food Science & Technology обнаружил, что благодаря своим серосодержащим соединениям чеснок может обладать противовирусной активностью. Исследователи считают, что чеснок помогает предотвратить проникновение и размножение вирусов в наших клетках.

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Вы можете снизить уровень холестерина

Чеснок может улучшить уровень холестерина, особенно у людей с высоким уровнем холестерина или диабетом, говорится в обзоре 2020 года в журнале "Антиоксиданты". Однако эти результаты ограничены, поскольку большинство исследований в этом обзоре показали, что польза исходит от выдержанного чесночного экстракта или дополнительных форм чеснока, а не от видов чеснока, используемых в кулинарии.

У вас может снизиться кровяное давление

Согласно вышеупомянутому обзору, чеснок может снижать как систолическое, так и диастолическое артериальное давление у людей с метаболическим синдромом. Эти преимущества были обнаружены, когда участники потребляли 100 миллиграммов на килограмм веса тела сырого измельченного чеснока два раза в день в течение четырех недель.

У вас может улучшиться уровень сахара в крови

Чеснок также может помочь регулировать уровень сахара в крови, особенно у людей с диабетом. Метаанализ 2019 года в журнале "Первичная медицинская помощь при диабете" показал, что чеснок более эффективен, чем плацебо, для снижения уровня глюкозы в крови натощак и гемоглобина A1C у людей с диабетом.

У вас может улучшиться здоровье кишечника

Пребиотики питают полезные бактерии в кишечнике, и чеснок является их хорошим источником. Так, после трех месяцев приема экстракта чеснока, участники исследования 2020 года имели более разнообразный и здоровый микробиом кишечника.

Однако чеснок может вызывать газы и вздутие живота у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Другие потенциальные преимущества

Антиоксиданты в экстракте чеснока могут уменьшить нейровоспаление, поддерживая здоровую работу мозга с возрастом, согласно исследованию 2020 года. Кроме того, другое исследование в журнале Nutrients показало, что среди пожилых китайцев те, кто потреблял больше чеснока, жили дольше, чем те, кто редко употреблял чеснок. Это исследование было наблюдательным, так что нельзя с уверенностью сказать, что чеснок заставляет вас жить дольше, но связь может существовать.

Какой способ употребления чеснока является самым полезным для здоровья?

Употребление чеснока в максимально приближенном к сырому виде - это самый здоровый способ употребления чеснока, поскольку содержание аллицина в нем будет максимальным. Чем больше чеснок обрабатывается и готовится, тем ниже содержание аллицина.

Ранее исследователи рассказали, что происходит с вашим телом, когда вы едите сметану каждый день.

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