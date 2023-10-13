Отмечается, что эти простые советы помогут сократить расход бензина.

99% водителей не знают о скрытых функциях "N" на коробке передач. При переходе с автомобиля с механической коробкой передач на автоматическую водитель вместо трех педалей использует две, поскольку сцепление отсутствует.

Однако водителям "автоматов" приходится привыкать к некоторым дополнительным возможностям нового вида транспорта. К ним относится появление функций "P", "R", "D/S" и "N" на новом рычаге переключения передач.

Эксперт рассказала, что хотя "N" означает "нейтраль", многие пользователи автоматических автомобилей не знают всех трех ее функций, знание которых позволит не только сэкономить топливо, но и спасти жизнь.

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Так, при временной остановке или ожидании сигнала светофора необходимо всегда включать передачу N, а затем ставить автомобиль на ручной тормоз. Многие водители держат ногу на педали тормоза и не выключают передачу, но при этом расходуется бензин и в двигателе образуется большое количество углеродистых отложений.

Второй способ использования передачи N - это поломка или буксировка автомобиля. Если перевести рычаг переключения передач в это положение, то коробка передач не попадет сразу в металлолом.

Кроме того, когда нужно остановиться, необходимо сначала переключить передачу из положения D в положение N, а затем поставить автомобиль на ручной тормоз. После этого необходимо перевести рычаг переключения передач в положение P, а затем отпустить педаль тормоза.

Ранее УНИАН писал, что опытный механик Скотти Килмер назвал простые шаги, которые помогут запустить автомобиль, если сел аккумулятор. По его словам, для этого водителям нужно использовать всего один простой предмет.

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