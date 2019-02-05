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Ко Дню всех влюбленных: в Австралии разыгрывают возможность назвать змею именем бывшей второй половинки

14:45, 05 февраля 2019
Курьёзы
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Победителя объявят в День святого Валентина / Instagram

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Условия конкурса от Wild Life Sydney: объяснить, почему именно ваш бывший партнер заслуживает этого, а также пожертвовать в фонд охраны природы зоопарка. Из него финансируются исследования и образовательные программы, призванные помочь австралийской дикой природе. 

По словам гендиректора зоопарка Марка Коннолли, это может стать прекрасным подарком ко Дню святого Валентина для того, "кому не повезло в любви".

Победитель не только наречет рептилию в отместку за разбитое сердце, но и целый год сможет бесплатно посещать ее и зоопарк в целом. Счастливца или счастливицу объявят в День всех влюбленных.

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Теги: #Австралия