Дрогобычская версия суперхита Despacito "Десь по світу" набрала 15 миллионов просмотров (видео)

Песня про любовь к Украине по мотивам суперпопулярного хита Despacito тоже стала хитом на YouTube.

Видео "Despacito (Десь по світу)" на YouTube преодолело отметку в 15 миллионов просмотров. Оригинальная версия имеет более 5,3 миллиардов.

Видео было опубликовано в сентябре 2017 года. "Слова Романа Стахнива муз. Луиса Фонси", - говорится в описании. Видео было создано подразделением по вопросам молодежной политики Дрогобычской райгосадминистрации. Исполнители кавера - девять молодых жителей Дрогобычского района. "В тексте используются слова Лины Костенко", - отмечается в описании.

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Как сообщал УНИАН, ранее ансамбль "Рожаница" опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню "Де ж те сито?" по мотивам Despacito.