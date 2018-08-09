Дрогобычская версия суперхита Despacito "Десь по світу" набрала 15 миллионов просмотров (видео)

13:59, 09 августа 2018
Курьёзы
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В кавере поется о том, как прекрасна Украина / Кадр из видео Десь по світу

Видео было опубликовано в сентябре 2017 года. "Слова Романа Стахнива муз. Луиса Фонси", - говорится в описании. Видео было создано подразделением по вопросам молодежной политики Дрогобычской райгосадминистрации. Исполнители кавера - девять молодых жителей Дрогобычского района. "В тексте используются слова Лины Костенко", - отмечается в описании.

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Как сообщал УНИАН, ранее ансамбль "Рожаница" опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню "Де ж те сито?" по мотивам Despacito.

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Теги: #YouTube#Despacito