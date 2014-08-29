Боевики при поддержке войск РФ возобновили активные действия на Донбассе
В СНБО отмечают, что на южном направлении украинским военным уже поступило подкрепление, в частности протитанковое вооружение.
Боевики во взаимодействии с подразделениями войск РФ возобновили активные действия в районах Иловайска, Новосветловки, Хрящеватого, Новоазовска и кургана Саур-Могила.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, также наблюдается наращивание террористической группировки на северном направлении под Луганском.
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В то же время, как отметил Лысенко, на южном направлении украинским военным поступило подкрепление, в частности противотанковое вооружение.
Тактическая группа «Кордон» начала мероприятия по охране и обороне границы по второму рубежу в направлении Новоазовск – Амвросиевка, сообщил Лысенко.