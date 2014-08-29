Боевики при поддержке войск РФ возобновили активные действия на Донбассе

Боевики во взаимодействии с подразделениями войск РФ возобновили активные действия в районах Иловайска, Новосветловки, Хрящеватого, Новоазовска и кургана Саур-Могила.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, также наблюдается наращивание террористической группировки на северном направлении под Луганском.

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В то же время, как отметил Лысенко, на южном направлении украинским военным поступило подкрепление, в частности противотанковое вооружение.

Тактическая группа «Кордон» начала мероприятия по охране и обороне границы по второму рубежу в направлении Новоазовск – Амвросиевка, сообщил Лысенко.