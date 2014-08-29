Террористы заняли стратегическую высоту Саур-Могила (фоторепортаж)

13:58, 29 августа 2014
Политика
12 0

В сети появились фотографии пророссийских боевиков на одной из высочайших точек Донецкой области.

Террористы заняли стратегическую высоту Саур-Могила

Как сообщалось ранее, российские СМИ утверждают, что террористы «ДНР» захватили стратегическую высоту Саур-Могила в Донецкой области, которую до этого удерживали военные АТО.

В то же время, в штабе АТО официально не подтвердили информацию российских СМИ. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter