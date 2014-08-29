Террористы заняли стратегическую высоту Саур-Могила (фоторепортаж)
13:58, 29 августа 2014Политика
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В сети появились фотографии пророссийских боевиков на одной из высочайших точек Донецкой области.
Террористы заняли стратегическую высоту Саур-Могила
Как сообщалось ранее, российские СМИ утверждают, что террористы «ДНР» захватили стратегическую высоту Саур-Могила в Донецкой области, которую до этого удерживали военные АТО.
В то же время, в штабе АТО официально не подтвердили информацию российских СМИ.
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