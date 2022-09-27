Камала Харрис планирует встретится с военнослужащими.

Вице-президент Камала Харрис посетит демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей. Таким образом, США намерены подтвердить союз с Южной Кореей.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Харрис "совершит поездку по объектам в демилитаризованной зоне, встретится с военнослужащими и получит оперативный брифинг от американского командования".

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"Ваш визит в демилитаризованную зону и Сеул станет очень символической демонстрацией вашей твердой приверженности безопасности и миру на Корейском полуострове, и мы работаем с вами и США в отношениях с Северной Кореей", — заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су.

Справка УНИАН. Демилитаризованная зона между Кореями существует с июля 1953 года, когда Корейская война остановилась подписанием договора о ​​перемирии. Технически страны до сих пор в состоянии войны.

Северная Корея настроена враждебно по отношению к США и Южной Корее и постоянно проводит испытания ракет. Так, 25 сентября КНДР совершила очередной запуск баллистической ракеты. По данным Пхеньяна, это была баллистическая ракета малой дальности, и она пролетела около 600 км на высоте 60 км.

Визит Пэлоси на Тайвань - что известно

Напряжение между Китаем и Тайванем возросло после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин провел военные учения возле берегов частично признанного государства, а Тайвань назвал их имитацией нападения.

Китай также разорвал диалог с США в военной и климатической сферах и ввел против Пелоси и ее ближайших родственников санкции.

Тайвань 30 августа открыл предупредительный огонь по китайскому беспилотнику. Через день военные силы острова сбили китайский дрон.

Недавно стало известно, что на своих военных учениях китайская армия имитировала удары по кораблям ВМС США. Они могут стать целями в рамках захвата полосы островов, примыкающей к побережью Китая.

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