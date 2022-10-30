В частности, в последнее время в Германии регулярно фиксировались попытки ведения слежки за объектами вооруженных сил.

В Германии выросла активность иностранных разведок, в частности российских и китайских.

Об этом заявила глава Службы военной контрразведки Германии Мартина Розенберг в интервью dpa, передает DW.

"Управляемые на государственном уровне разведслужбы используют все имеющиеся у них средства, чтобы добыть информацию, усилить свое влияние и реализовать интересы своих стран", - сказала Розенберг.

Она уточнила, что активность иностранных спецслужб на территории Германии была высокой еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Сейчас же ситуация с безопасностью в Европе изменилась, а защита от шпионажа приобрела особенно важное значение.

"Цель нашей работы - своевременно выявить любые попытки шпионажа, особенно российских и китайских спецслужб, и в сотрудничестве с нашими национальными и международными партнерами эффективно отразить их", - заявила Розенберг.

По ее словам, в последнее время в Германии регулярно фиксировались попытки ведения слежки за объектами вооруженных сил. В частности, над местами дислокации частей и подразделений бундесвера, а также учебными центрами, где проходила подготовка украинских военнослужащих, были замечены дроны. Выяснить цель их полетов пока не удалось.

Российские шпионы в Германии - что известно

Украинские военные проходят подготовку и обучение по управлению иностранным оружием в разных странах, в том числе в Германии. В начале октября над одним из таких полигонов Бундесвера были замечены беспилотники. Там украинские военные обучаются на бронеавтомобилях Dingo.

И это не единственный случай. В конце августа стало известно, что российские спецслужбы создали агентурную сеть в европейских странах, в частности Германии, где собирали информацию о вооружении, которое готовится для поставки Украине, и тренировке украинских военных.

После того как США и Германия весной объявили, что украинские солдаты будут учиться пользоваться западным оружием, немецкие власти заметили подозрительные автомобили возле ряда военных объектов.

По оценкам западных спецслужб, в Германии под видом дипломатов работает самое большое количество российских агентов в Европе. По подсчетам экспертов, их еще должно быть более сотни. При этом, Германия продолжает выдавать аккредитации российским дипломатам, что вызывает подозрения у некоторых стран. Стоит отметить, что российские "дипломаты" скорее всего так или иначе связаны с органами разведки.

Более, того, российских шпионов находят и в правительственных кабинетах страны. К примеру, в конце августа стало известно о двух высокопоставленных чиновниках из федерального министерства экономики Германии, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Они занимали ключевые должности в сфере энергоснабжения.

7 октября стало известно, что федеральное правительство выдало въездную визу в Германию подозреваемому в шпионаже в пользу России.

А 18 октября главу национального агентства кибербезопасности Германии Арне Шенбома уволили из-за подозрений в связях с российской разведкой. В Совете по кибербезопасности назвали эти обвинения абсурдными. Правительство Германии заявило, что всесторонне расследует сообщения.

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