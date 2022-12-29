Они поднимут множество двусторонних и региональных вопросов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут беседу по видеосвязи в пятницу, 30 декабря. Будут обсуждаться двусторонние и региональные вопросы.

Как передает портал Reuters, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в беседе с представителями росСМИ: "Прежде всего, они будут говорить о двусторонних российско-китайских отношениях. И, конечно, очень важно будет обменяться мнениями по более острым региональным проблемам — тем, которые ближе нам, России, и тем, которые ближе Китаю".

Никаких конкретных деталей разговора Песков не сообщил. Одной из тем беседы, вероятнее всего, станет развитие войны в Украине.

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Отношения Москвы и Пекина: последняя информация

Китай продолжает оставаться одним из партнеров России. В Поднебесной поддерживают идеологические нарративы Кремля о войне в Украине.

Посол КНР в Европейском Союзе Фу Цун назвал и Украину, и РФ друзьями Китая. По его словам, война в нашей стране поставила Поднебесную "в очень сложное политическое положение", обострив отношения с Европой.

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев 21 декабря встретился с Си Цзиньпином. Последний предложил закончить войну в Украине дипломатическим путем.

После этого министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР будет углублять связи с Россией в следующем году и подчеркнул беспристрастную позицию его страны в отношении войны в Украине.

Экс-координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дэниэл Фрид считает, что Пекин не станет поддерживать Москву в военном плане. В Поднебесной были шокированы тем, насколько плохо войска РФ проявили себя в боевых действиях.

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