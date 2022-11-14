Наташа Пирц-Мусар обошла оппонента во втором туре.

В Словении женщина впервые стала президентом. Адвокат Наташа Пирц-Мусар во втором туре выборов обошла своего оппонента Анже Логара на 8% (54% против 46%).

Как передает портал Politico со ссылкой на местные СМИ, такие результаты появились после подсчета почти всех голосов. 54-летняя Наташа Пирц-Мусар была известным юристом. В частности, она представляла интересы бывшей первой леди США Мелании Трамп в деле об авторских правах и не только в ее родной Словении.

Президент придерживается левоцентристских взглядов. Ее победа укрепляет позиции либералов в государстве, ведь ранее на парламентских выборах победила "левая" коалиция.

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Анже Логар, бывший министр иностранных дел Словении и представитель консервативного блока, уже признал свое поражение. Политик выразил надежду, что Пирц-Мусар сдержит все обещания, которые дала в рамках предвыборной кампании.

"Моя первая задача будет состоять в том, чтобы начать диалог между всеми словенцами", — заявила новый президент своей команде во время празднования победы.

Что еще известно о Пирц-Мусар

С 2005 по 2014 год работала уполномоченной по информации в Словении.

С марта 2011 года находилась на посту вице-президента Объединенного наблюдательного органа Европола, а с 2012 года и до окончания срока полномочий комиссара по информации была президентом указанного органа Европейского Союза.

В предвыборной программе Пирц-Мусар обещала провести реформы в здравоохранении и пенсионной системе, а также участвовать в программе НАТО по коллективной обороне.

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