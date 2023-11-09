По словам Чарльза Брауна, Израиль сосредоточен на ликвидации высшего руководства ХАМАС, и этого "можно достичь быстрее".

Скорейшему окончанию вооруженного противостояния в секторе Газа может помочь прекращение гражданских конфликтов, которые могут побудить людей вступать в ряды палестинских боевиков.

Об этом заявил главный военный советник президента США Джо Байдена, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун, информирует Reuters. По его словам, заявленная цель Израиля по военной кампании в Газе – полное уничтожение боевиков ХАМАС, которые управляют территорией, – является "слишком большим желанием".

Как сказал Браун, Израиль сосредоточен на ликвидации высшего руководства ХАМАС, и этого "можно достичь быстрее".

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"Я думаю, что чем дольше это продлится, тем тяжелее будет", - спрогнозировал американский генерал.

При этом он выразил уверенность, что Израиль будет соблюдать законы войны в секторе Газа.

Кроме того, по словам Брауна, израильская армия может улучшить свои публичные объяснения своего поведения, и что он поднял этот вопрос во время разговора со своим израильским коллегой.

"Учитывая то, что мы видим, есть возможности для улучшения. ... Когда мы говорим о времени, то вы быстрее сможете достичь момента, когда вы прекратите боевые действия, если у вас будет меньше споров среди гражданского населения, которое превращается в тех, кто хочет стать следующим членом ХАМАС", – сказал Браун.

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Накануне генерал ЦАХАЛа ответил, сколько продлится операция в Газе. По словам Бенни Ганца, Израиль не установил временных ограничений для текущей операции в Газе.

"По вопросу о продолжительности операции - ограничений нет", - сказал Ганц.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль наносит удары по ХАМАСу "там, где они никогда не думали, что мы это сделаем".

Обращаясь к северной границе, он заявил: "Если "Хезболла" начнет участвовать в этой войне, она совершит ошибку всей жизни".

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