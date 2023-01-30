В ночь на 29 января на ряде военных объектов Ирана прогремели взрывы.

Россия "решительно осуждает" удары по оборонным предприятиям Ирана, говорится в заявлении МИД РФ.

Российские дипломаты утверждают, что атаки "потенциально способны повлечь за собой неконтролируемую эскалацию" в регионе.

Москва призывает не злорадствовать по этому поводу.

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"Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке. Это должны понимать как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана", - пишут в МИД государства-агрессора.

Россия сблизилась с подсанкционным режимом Ирана, чтобы заполучить от Тегерана сотни беспилотников-камикадзе. Эти БПЛА Москва использует для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Также СМИ писали, что Россия запрашивала у Ирана сотни баллистических ракет. Правда, неизвестно, поступили ли они российским войскам.

Взамен, по информации американской разведки, Тегеран обращался к РФ за помощью в приобретении ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива.

Удары по Ирану - что известно

В ночь на 29 января на ряде военных объектов Ирана прогремели взрывы, в том числе на военном складе в центральной провинции Исфахан и в центре по производству боеприпасов. Также сообщалось, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами.

Атака произошла на фоне напряженности между Ираном и Западом из-за ядерной деятельности Тегерана и его поставок оружия, в том числе дальнобойных "беспилотников-камикадзе", для войны России против Украины, а также нескольких месяцев антиправительственных демонстраций.

Данных о нанесенном ущербе в Тегеране не раскрывают. Однако уже известно, что завод по производству дронов, которыми Россия терроризует Украину, не пострадал.

СМИ начали распространять слухи о причастности США и Израиля, потом – "еще одной страны", к удару по иранским военным мощностям. В Пентагоне причастность к нанесению ударов опровергли.

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