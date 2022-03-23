Новый роман Кинга "Билли Саммерс" появится в российских книжных магазинах 6 апреля.

Американский писатель Стивен Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России. Агент Кинга уведомил об этом издательство "АСТ", которое выпускает книги писателя.

Представитель издательства "АСТ" заявил, что права на ранее купленные произведения останутся на время действия контрактов. "А вот новых романов и продления истекших прав какое-то ближайшее время действительно не будет", – резюмировал представитель "АСТ".

Новый роман Кинга "Билли Саммерс" появится в российских книжных магазинах 6 апреля. Представитель "АСТ" отметил, что "на какое-то время" этот роман станет последней новинкой Кинга на русском языке.

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