Представитель Белого дома пояснил, что у него нет конкретных комментариев по поводу сообщения New York Times на эту тему.

США не видят признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, передает Голос Америки.

Также он пояснил, что у него нет конкретных комментариев по поводу сообщения New York Times на эту тему.

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"Нам с самого начала было ясно, что комментарии со стороны России о потенциальном применении ядерного оружия вызывают глубокую обеспокоенность, и мы относимся к ним серьезно", - отметил Кирби.

"Мы продолжаем следить за этим, насколько это возможно, и мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому использованию", – добавил он.

Напомним, сегодня издание The New York Times обнародовало материал, в котром говорилось, что высшее военное руководство РФ обсудило применение ядерного оружия в Украине. Издание отметило, что эти обсуждения могут свидетельствовать о том, что угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами. Эти данные встревожили администрацию президента США Джо Байдена, потому что они показали, насколько Москва разочарована своими неудачами на поле боя.

После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "целенаправленной накачкой" статью The New York Times, в которой говорилось об обсуждениях в Кремле варианта применения тактического ядерного оружия по Украине.

Ядерный шантаж России

В конце февраля Владимир Путин объявил, что Россия переводит силы ядерного сдерживания "в режим особого боевого дежурства".

Президент США ДЖо Байден предупредил, что применение Россией ядерного оружия будет чрезвычайно серьезной ошибкой.

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