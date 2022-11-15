РФ не хотела, чтобы администрация Байдена заработала на этом политические очки.

Россия затягивала с отступлением из Херсона, чтобы сделать это после промежуточных выборов в Конгресс США, считает американская разведка.

Как сообщает CNN со ссылкой на информированные источники, по мнению разведки США, Россия не хотела, чтобы отступление из Херсона позволило администрации Джо Байдена заработать на этом политические очки перед промежуточными выборами.

Сразу несколько официальных лиц заявили CNN, что Россия вероятно, переоценила, насколько американцы заботятся об отдельных сражениях в Украине. По словам источников, это свидетельствует о несовершенстве российских информационных операций.

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На прошлой неделе Байден также намекнул, что это объявление не было простым совпадением.

"Мне кажется интересным, что они подождали до окончания выборов, чтобы вынести это решение, которое, как мы знали, они и собирались сделать", – сказал он 9 ноября.

Официальные лица также подчеркивают, что выборы не были единственной причиной отступления России. РФ готовилась к отступлению в течение нескольких недель, и это заставило американских чиновников задаться вопросом, когда именно россияне признают вывод войск.

Как отмечают журналисты, эти данные разведки – еще одно свидетельство того, что Россия рассчитывает, что возглавляемые республиканцами Соединенные Штаты будут оказывать меньше поддержки Украине.

Как известно, среди республиканцев все еще есть активные критики поддержки Украины. Источники CNN тем не менее отмечают, что между двумя партиями все еще существует твердое соглашение по Украине, но Демократическая партия и особенно администрация Байдена "выразила гораздо большую поддержку".

Выборы в США

8 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Республиканская партия, в которой увеличилось число противников военной поддержки Украины, может установить контроль над Палатой представителей. Появлялись слухи о расколе среди республиканцев, который потенциально может помешать предоставлению военной помощи.

В ОПУ называют заявления о снижении поддержки США после выборов в Конгресс спекулятивными и такими, что играют на руку только России.

Сообщалось также, что Россия вновь активизировала свои ботофермы в соцсетях и пыталась вмешаться в результаты промежуточных выборов в Конгресс.

Отступление россиян из Херсона

9 ноября минист обороны РФ Сергей Шойгу и новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявили, что российские военные покидают Херсон и правобережье области.

После объявления об отводе войск заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев попросил россиян не паниковать и заявил, что город якобы "еще вернется".

11 ноября стало известно о начале деоккупации Херсона. Уже 14 ноября его посетил президент Владимир Зеленский. В городе был поднят украинский флаг.

В течение последних дней на правом берегу Днепра было деокуповано 179 населенных пунктов – в Николаевской и Херсонской областях.

В настоящее время на левом берегу Днепра в Херсонской области продолжаются бои. При этом в населенных пунктах правобережья уменьшается количество личного состава российских оккупационных войск.

Оккупационная администрация россиян после переехала в Геническ, который находится вне зоны досягаемости украинской артиллерии.

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