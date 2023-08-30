Отмечается, что западные правительства подозревают Кремль в причастности к катастрофе Embraer Legacy 600.

Россия заявила бразильскому федеральному агентству, которое занимается предотвращением авиационных инцидентов (CENIPA), что пока не будет проводить международное расследование падения самолета Евгения Пригожина.

Как сообщает Reuters, CENIPA объявила о готовности к расследованию, если агентство пригласят, и расследование будет проведено в соответствии с международными правилами.

"Но если они (россияне – ред.) скажут, что начнут расследование, и пригласят Бразилию, мы примем участие", - заявил глава CENIPA Марсело Морено.

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Однако авиационный регулятор РФ ответил, что не обязан приобщать к расследованию падения самолета бразильского производства представителей CENIPA.

В то же время некоторые экс-следователи отмечают, что это должно произойти, поскольку США и другие западные правительства подозревают Кремль в причастности к катастрофе Embraer Legacy 600. Сам самолет известен хорошими показателями безопасности.

Смерть Пригожина - что известно

Напомним, 23 августа в Тверской области разбился частный самолет Пригожина. В России заявили, что на борту, кроме экипажа и главы ЧВК, были также командир "вагнеровцев" Дмитрий Уткин и охрана.

Смерть Пригожина прокомментировал президент РФ Путин, назвав его "талантливым человеком сложной судьбы", который "добивался результатов для общего дела".

29 августа Пригожина похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге в закрытом формате. На мероприятие не приехала российская элита.

Кого эксперты подозревают в убийстве Пригожина

Экс-начальник Генерального штаба Британии генерал Ричард Даннатт убежден, что за смертью Пригожина стоит глава РФ Путин. Вероятным исполнителем называют генерал-майора ГРУ РФ Андрея Аверьянова, который фигурировал в громких политических отравлениях и других убийствах.

Водноас экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что Путин не убивал Пригожина, но вынужден "подчищать" следы за своим знакомым.

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