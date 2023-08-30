Россия заявила бразильскому федеральному агентству, которое занимается предотвращением авиационных инцидентов (CENIPA), что пока не будет проводить международное расследование падения самолета Евгения Пригожина.
Как сообщает Reuters, CENIPA объявила о готовности к расследованию, если агентство пригласят, и расследование будет проведено в соответствии с международными правилами.
"Но если они (россияне – ред.) скажут, что начнут расследование, и пригласят Бразилию, мы примем участие", - заявил глава CENIPA Марсело Морено.
Однако авиационный регулятор РФ ответил, что не обязан приобщать к расследованию падения самолета бразильского производства представителей CENIPA.
В то же время некоторые экс-следователи отмечают, что это должно произойти, поскольку США и другие западные правительства подозревают Кремль в причастности к катастрофе Embraer Legacy 600. Сам самолет известен хорошими показателями безопасности.
Смерть Пригожина - что известно
Напомним, 23 августа в Тверской области разбился частный самолет Пригожина. В России заявили, что на борту, кроме экипажа и главы ЧВК, были также командир "вагнеровцев" Дмитрий Уткин и охрана.
Смерть Пригожина прокомментировал президент РФ Путин, назвав его "талантливым человеком сложной судьбы", который "добивался результатов для общего дела".
29 августа Пригожина похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге в закрытом формате. На мероприятие не приехала российская элита.
Кого эксперты подозревают в убийстве Пригожина
Экс-начальник Генерального штаба Британии генерал Ричард Даннатт убежден, что за смертью Пригожина стоит глава РФ Путин. Вероятным исполнителем называют генерал-майора ГРУ РФ Андрея Аверьянова, который фигурировал в громких политических отравлениях и других убийствах.
Водноас экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что Путин не убивал Пригожина, но вынужден "подчищать" следы за своим знакомым.