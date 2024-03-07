Эксперт отметил, что одна из задач спецслужб в целом состоит в том, чтобы создавать психологические профили людей высокого ранга и их подчинённых, чтобы знать, как склонить их к сотрудничеству.

Российская разведка может иметь в своем распоряжении секс-компромат на немецких политиков. Такое мнение в интервью BILD высказал Карло Масала, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене, комментируя прослушку Россией разговора немецких офицеров.

"Известно, что Россия пытается работать с компроматом. В случае мужчин в первую очередь речь идёт о сексе. То есть женщины занимаются с ними сексом, а это каким-то образом снимают на видео. Я предполагаю, что компромат, конечно, есть - и на политиков, и на чиновников министерств", — сказал Масала.

По его словам, одна из задач спецслужб в целом состоит как раз в том, чтобы создавать психологические профили людей высокого ранга и их подчинённых, чтобы знать, где они уязвимы, куда можно проникнуть, чтобы в конечном итоге склонить их к сотрудничеству.

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"Для россиян мы самая важная страна в Европе, в том числе в вопросе военной поддержки Украины, но, конечно, и политически. Поэтому здесь проводится много разведработы", - подчеркнул эксперт.

Россия активизирует усилия разведки в Европе

Также немецкие чиновники прогнозировали, что Россия может иметь в своем распоряжении записи и других разговоров немецких чиновников, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца.

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