Попали под раздачу: глава МВД Беларуси извинился за "травмы случайных людей"

По словам министра, милиция должна быстрее отпускать задержанных.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев извинился за травмы, нанесенные силовиками «случайным людям» в ходе жестокого разгона акций протеста.

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«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», - цитирует его заявление «Эхо Москвы».

По словам Караева, милиция должна быстрее отпускать задержанных.

Караев также заявил, что за трое суток «было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей». Эти эпизоды он назвал покушениями на убийство и предложил «представить ответную реакцию товарищей этих военнослужащих».

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

11 и 12 августа по всей Беларуси проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о по меньшей мере двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

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Автор: Дмитрий Захаров