Власти страны напомнили, что визовые ограничения ввели еще в мае.

Граждане Российской Федерации не могут получить визу в Норвегию. Власти страны опасаются, что россияне не захотят возвращаться домой.

По данным издания Barents Observer, за несколько месяцев не смогли организовать н одну поездку для россиян, которых приглашали для мероприятий.

Первая проблема заключается в получении документа. Дело в том, что невозможно получить слот в визовом центре.

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"Даже если человек каким-то образом прошел этот этап, в итоге он все равно получит отказ", - рассказала представительница арт-пространства Terminal B.

При этом отмечается, что россиянам отказывают, потому что в Норвегии опасаются, что они не захотят возвращаться в Россию. Сообщается, что в сентябре в визах отказали участникам российско-норвежского проекта помощи онкобольным. Волонтерам и пациентам заявили, что у них "недостаточно связей для возвращения" в РФ.

Позиция Норвегии по войне в Украине - что известно

В Норвегии не очень жалуют россяин после полномасштабного вторжения России в Украину. Так, 14 октября задержали россиянина, запускавшего беспилотные летательные аппараты. 16 октября в Норвегии задержали еще одного гражданина РФ, который запускал дрон возле аэропорта.

17 октября стало известно об аресте четырех россиян, которые фотографировали стратегические объекты, что запрещено местными законами. Они уверяли, что прибыли в страну как туристы. А 25 октября в районе Нордланд поймали еще двух россиян, которые занимались незаконной съемкой военных объектов.

В то же время Осло помогает Киеву бороться с российскими оккупантами. В ноябре Норвегия передала ВСУ артиллерийскую установку и комплекты зимней одежды, а также участвует в инициативе "Генераторы надежды".

Кроме того, норвежское правительство передало 14 миллионов евро для миссии ЕС по тренировке украинских военных.

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