Текст декларации далеко не новаторский, однако документ столкнулся с многомесячными дипломатическими задержками.

После нескольких месяцев проволочек страны ЕС и НАТО могут официально выступить с совместным призывом к России прекратить войну и покинуть территорию Украины, а также пообещают Киеву полную поддержку.

Проект декларации находился в разработке более года, но был задержан из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром, пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

Теперь же окончательная версия документа находится на финишной прямой и ожидается, что он будет представлен в ближайшее время: возможно на следующей недели или уже в начале 2023 года.

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Издание Politico, частично ознакомившееся с документом отмечает, что его текст в целом ничем не примечательный, однако сделать его официальным стало бы значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые потребовались для его разработки. Первоначально предполагалось, что документ будет одобрен на саммите НАТО в Мадриде в июне.

"Даже несмотря на то, что документ почти готов к публикации, некоторые по-прежнему настроены скептически, говоря, что поверят в него только тогда, когда увидят публичную церемонию", - пишет издание.

Отмечается, что текст декларации обсуждался в основном между канцелярией президента Европейского совета Шарля Мишеля, Еврокомиссией и НАТО.

В почти окончательном варианте ЕС и НАТО призывают Россию "немедленно прекратить эту войну и уйти из Украины" и вновь заявляют о своей "непоколебимой и неизменной поддержке ее независимости".

Они договорились "всецело поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбирать свою судьбу". В документе также сказано, что "жестокая война России усугубила продовольственный и энергетический кризис, затронувший миллиарды людей по всему миру".

По словам одного из дипломатов, в документе есть еще один раздел, посвященный Китаю, который Германия настаивала отделить от российского вопроса.

"Мы живем в эпоху нарастающей стратегической конкуренции. Растущая настойчивость и политика Китая создают проблемы, которые нам необходимо решить", - говорится в разделе документа, посвященном Китаю.

Война в Украине: международная поддержка

Полномасштабное вторжение РФ в Украину преимущественно сплотило страны ЕС и НАТО, которые выступили единым фронтом в поддержку нашего государства. Цивилизованные страны оказывают Украине финансовую, военную и гуманитарную поддержку, что помогает противостоять российскому вторжению. Недавно ряд стран уже приняли решение о новых пакетах помощи Украине.

Несмотря на призывы к РФ вывести войска, в том числе от Генассамблеи ООН, Кремль отказывается это делать. Очередной отказ представители путинского режима озвучили недавно в декабре. В частности, президент Владимир Зеленский во время выступления перед лидерами стран G7 предложил России вывести оккупационные войска из Украины на Рождество. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск из Украины до конца 2022-го года "не может идти и речи".

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