Перехваченные документы свидетельствуют о планах захватчиков задействовать в псевдоголосовании местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет.

Оккупанты планируют расширить "электоральную базу" для поддержки присоединения украинских территорий к РФ, привлекая к голосованию в псевдореферендуме детей.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, которая ссылается на перехваченные документы террористической организации "ДНР".

Отмечается, что в этих документах регламентируется привлечение несовершеннолетних граждан к участию в фейковом референдуме РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

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"Захватчики надеются расширить "электоральную базу" для поддержки присоединения к РФ части востока Украины и задействовать в псевдоголосовании местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет. Чтобы усилить контроль за "явкой", несовершеннолетних должны сопровождать к "избирательным участкам" их родители, опекуны или представители так называемых "детских домов". А для "накрутки показателей" планируют привлекать семьи из Донецкой области, которые имеют местную регистрацию, но выехали в РФ", – информирует СБУ.

Сообщается, что соответствующие изменения в "избирательный процесс" поручили внести так называемой "центральной избирательной комиссии ДНР".

СБУ идентифицировала всех организаторов, установила их местонахождение и задокументировала преступления.

Россия проводит "референдумы" на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины.

В США, НАТО, ОБСЕ, ряде стран мира осудили планы РФ провести незаконные референдумы.

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