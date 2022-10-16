Официальный представитель НАТО заявил об отказе осудить вторжение России. Китайский дипломат говорит, что необходимо принимать во внимание "первопричину".

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр публично поспорил с послом Китая в Исландии Хэ Рулонгом из-за того, что Пекин не осудил российское вторжение в Украину.

Это произошло на Ассамблее Арктического круга в Исландии, пишет Bloomberg.

Бауэр во время выступления сказал, что Китай "не разделяет наших ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок".

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Китайский дипломат выступил из зала, чтобы парировать Бауэру, сказав: "Адмирал, при всем уважении, ваша речь и замечания полны высокомерия".

Это вызвало возражения со стороны официального представителя НАТО.

"У меня к вам вопрос, потому что вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность международно признанных границ в мире", — сказал Бауэр. "Я прав, разве это не правда? Ага. Так почему же тогда Китай до сих пор не осуждает нападение России на Украину?"

Взгляд Китая на "украинский кризис" включает в себя историческую перспективу, и мир должен "понять первопричину", парировал Хэ Рулонг и назвал Китай "миротворцем в мире".

Отмечается, что после этой перепалки представители НАТО и Китая пожали друг другу руки.

Позже Хэ Рулонг у себя в Twitter оценил произошедшую дискуссию.

"Это действительно хорошо, чтобы высказаться и говорить, когда у вас есть разные идеи. Именно для этого и существует Арктический круг. Более глубокое понимание сделает наш мир более мирным местом", - написал он.

Ассамблея Арктического круга – что это

Ассамблея Арктического круга — это ежегодное международное собрание, посвященное Арктике, в котором участвуют правительства, организации коренных народов и ученые.

Ассамблея не входит в Арктический совет, межправительственную группу из восьми стран, членами которого являются в том числе США и Россия. Его заседания были приостановлены после вторжения России в Украину.

Специальный представитель Китая по делам Арктики Гао Фэн заявил на Ассамблее, что его страна не поддержит исключение России, которая председательствует в Арктическом совете до 2023 года, из-за ее войны в Украине и передачу председательства Норвегии.

"Не существует процедуры, позволяющей исключить кого-либо из Совета. Поэтому я действительно сомневаюсь, что президентство может быть передано кому-либо или Норвегия может взять его на себя", — сказал Гао.

Позиция Китая по войне в Украине

Китай воздерживается от открытой критики России за ее войну в Украине и сопротивляется призывам США осудить ее. Впрочем, по словам президента США Джо Байден, пока также нет никаких доказательств поставок оружия России из КНР для помощи в войне против Украины.

Власти Китая регулярно подчеркивают свою поддержку территориальной целостности Украины, но вместе с тем призывают к дипломатическим переговорам для завершения войны. Также Пекин обвиняет США в том, что Вашингтон якобы провоцировал Москву к развязыванию полномасштабной войны.

Ранее на этой неделе Пекин заявил, что "обеспокоен" недавними массированными ракетными ударами Москвы по гражданским объектам в Украине.

Китай и Индия – одни из немногих стран, которые продолжают экономическое сотрудничество с Россией после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В то же время, во время Шанхайского экономического саммита, который проходил в Узбекистане в сентябре 2022 года премьер-министр Индии Нарендра Моди на личной встрече заявил российскому президенту Владимиру Путину, что сейчас не время для войны. Моди сказал российскому диктатору о необходимости "встать на путь мира" и напомнил ему о важности "демократии, дипломатии и диалога". Тогда же лидер Китая Си Цзиньпин высказал Путину свою обеспокоенность затянувшейся войной в Украине.

Война в Украине

Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Через полгода Россия ощущает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.

23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций осудила попытку аннексии Россией части восточной Украины в ходе голосования 12 октября. "За" проголосовали 143 страны, "против" - 5, еще 35, включая Индию и Китай, "воздержались".

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