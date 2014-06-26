"ЛНР" поблагодарили Зюганова за гуманитарную помощь и финансовую поддержку

Об этом говорится в документе, который появился на сайте луганских боевиков, сообщает ТСН.ua.

Кроме того, террористы выложили видеообращение самопровозглашенного премьер-министра незаконной ЛНР Василия Никитина к Зюганову.

Напомним, в Украине за финансирование сепаратизма будут сажать за решетку на пять лет.

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Справка УНИАН. После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.

11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемые «референдумы» об определении статуса региона. Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики, за независимость так называемой Луганской народной республики – 96%.

18 мая в Луганске представители так называемой «ЛНР» провели «первое республиканское собрание».

На мероприятии была принята «конституция Луганской народной республики» как временный закон самопровозглашенной республики.

Также на собрании был избран «глава» ЛНР. Им стал Валерий Болотов, который принял присягу на верность ЛНР.

«Председателем» республиканского собрания «Луганской народной республики» избран Никитин, которого позже назначили и «главой правительства ЛНР».