ЕС соберет чрезвычайное заседание Совета иностранных дел по Ливии

В Брюсселе состоится чрезвычайное заседание Совета иностранных дел ЕС по ситуации в Ливии и других странах региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующее решение приняла Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН.

Чрезвычайное заседание состоится 10 марта, за день до заседания Европейского Совета на эту же тему.

Верховный представитель планирует представить министрам доклад о своей поездке в регион, о контактах с международными партнерами, а также о работе по поддержке переходного периода в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПЕЙ сообщил о своем решении созвать чрезвычайное заседание Европейского Совета для обсуждения ситуации в Ливии и странах региона.