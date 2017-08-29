На заводе в Техасе из-за урагана "Харви" произошла масштабная утечка химикатов

Власти американского штата Техас сообщили об утечке химических веществ в регионах Ла-Порте и Шореакре, сообщает Reuters.

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Утечка произошла из-за разрыва трубопровода. В связи с этим управление по вопросам безопасности и чрезвычайного положения округа Харрис, как замечает агентство, выпустило экстренное предупреждение для жителей близлежащих городов - Ла-Порте и Шореакре - о предоставлении им временного убежища.​ Местные власти также посоветовали гражданам оставаться в защищенном помещении и отключить кондиционеры

Стоит отметить, что Ла-Порте и Шореакре находятся примерно в 40 милях от центра Хьюстона, где наблюдается катастрофическое наводнение из-за урагана "Харви".

Как сообщает УНИАН, ураган привел к гибели минимум восьми человек.