Очевидцы сообщили о пожаре в вагоне после взрыва в метро Петербурга
15:50, 03 апреля 2017Мир
6021 0
Очевидцы рассказали, что загорелся вагон метро в Петербурге.
В метро Петербурга прогремел взрыв / vk.com/spb_today
После взрыва на станции в санкт-петербургском метро произошел пожар в вагоне. Об этом сообщает местное издание MR7, ссылаясь на слова очевидцев, которые вышли со станции.
Читайте такжеВ петербургском метро взорвалось самодельное взрывное устройство – РосСМИ
По данным СМИ, в районе Технологического института скопились более десятка пожарных машин.
Закрыты станции метро "Сенная площадь" и "Технологически институт". К месту происшествия, по данным СМИ, выехали 10 бригад скорой помощи.
Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге при взрыве в метро погибли не менее 10 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге