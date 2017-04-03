Очевидцы сообщили о пожаре в вагоне после взрыва в метро Петербурга

После взрыва на станции в санкт-петербургском метро произошел пожар в вагоне. Об этом сообщает местное издание MR7, ссылаясь на слова очевидцев, которые вышли со станции.

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По данным СМИ, в районе Технологического института скопились более десятка пожарных машин.

Закрыты станции метро "Сенная площадь" и "Технологически институт". К месту происшествия, по данным СМИ, выехали 10 бригад скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге при взрыве в метро погибли не менее 10 человек.