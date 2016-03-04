Медведев призвал женщин "не стесняться" при привлечении заграничных инвесторов

"Нечего стесняться, ничего в этом (привлечении иностранных инвестиций) плохого нет, - заявил он на встрече с представительницами научно-технической сферы. - Если при этом все права остаются у вас, а работать вы готовы и хотите в нашей стране, то почему нужно отказываться от иностранного финансирования?", - пишет ТАСС.

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Так он прокомментировал выступление одной из участниц встречи, которая рассказала, в частности, о проектах в сфере робототехники.

"Кстати, так весь мир построен", - заметил российский премьер. Он обратил внимание, что даже в крупных экономиках большой объем инвестиций привлекается из-за границы. "Конечно, нужно стараться и свое привлекать", - добавил он.