Собака при встрече облаяла четырехлапого робота Boston Dynamics (видео)

Механический четырехлапый робот по имени Спот не понравился домашнему животному: собака облаяла его и несколько раз попыталась на него прыгнуть.

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Пес по кличке Алекс, запечатленный на видео, принадлежит сооснователю Android Энди Рубину, который ранее возглавлял программу разработки роботов в Google, пишет Медуза.

По всей видимости, это не первый робот, с которым приходилось столкнуться Алексу: собаку уже несколько месяцев окружают роботы.