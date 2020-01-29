Foreign Policy: Украина растворилась в тумане американского импичмента

Американские политики сосредоточились на роли Киева во внутренней политике, забыв о его внешнеполитической важности.

На прошлой неделе Госсекретарь США Майк Помпео задал риторический вопрос журналисту радио NPR: «Вы думаете американцы озабочены Украиной?». Но назначив свой официальный визит в Украину на 31 января, он продемонстрировал, что на самом деле им стоило бы.

Его визит станет своевременным напоминанием, что успех этой большой европейской страны в борьбе против агрессии России, а также в реформировании коррумпированной политико-экономической системы значительно важнее для США, чем роль фона для американской внутриполитической битвы, которую ей отвели. Об этом на страницах Foreign Policy пишет бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер.

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В Украине живет больше 40 миллионов человек. Это географически самая большая страна, территория которой полностью лежит в Европе. Она имеет большой аграрный и экономический потенциал и служит барометром возможностей для успеха других постсоветских стран. Это страна, чей народ разделяет американские ценности, такие как свобода, демократия, права человека и верховенство закона. Она добивается безопасности в угрожающей для ее существования среде. Успех Украины как реформированной демократии, будущего члена трансатлантических институтов и оплота против российской агрессии имеет большую важность для национальной безопасности США. Если США могут остановить и отбросить назад российскую агрессию в Украине, они смогут сделать это же в других местах. В частности, если Москва решится на агрессию союзников по НАТО, которых Америка обязана защищать.

Если Украина, которая стала колыбелью славянской цивилизации за долго до Москвы, добьется успеха, став свободолюбивой, богатой и защищенной демократией, это даст миру большую надежду, что Россия тоже однажды сможет измениться.

«Только представьте, что однажды вместо расходования больших ресурсов на защиту себя и своих союзников от России, Запад сможет сотрудничать с Москвой, сосредоточенной на улучшении жизни российского народа. Представьте, что было бы, если бы Россия смогла вылечиться от современной чумы авторитаризма, коррупции, агрессии к соседям, подрыва союзников НАТО, оппортунистической поддержки сокрушительных сил и режимов во всем мире. На фоне этих угроз и возможностей Украина выступает ключом», - пишет Волкер.

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От добавляет, что именно поэтому большой трагедией как для США, так и для Украины стало то, что американская партийная политика, которая погрязла в текущем процессе импичмента, оставила Киев и нового президента Владимира Зеленского уязвимым и относительно изолированным. Единственный, кому это идет на пользу, - российский президент Владимир Путин. Визит Помпео – это важная возможность вернуть американскую поддержку Украины на правильный путь.

Волкер отмечает, что во времена, когда импичмент навис над американским диалогом об Украине, Помпео должен подтвердить, что Вашингтон поддерживает полное восстановление украинского суверенитета и территориальной целостности включительно с Крымом. Сам Госсекретарь недвусмысленно выразил эту позицию в заявлении за июль 2018 года. Он также должен повторить, что США поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС, а также готовы увеличить военную помощь в 2021 году и одобрить продажу оружия для украинской армии включительно с противотанковыми ракетами Javelin. Он также должен поддержать новое украинско-российское соглашение о транзите газа, но при этом подтвердить протест США против завершения газопровода «Северный поток-2».

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Помпео стоит также подтвердить твердую поддержку и высокие американские ожидания от усилий Зеленского в борьбе с коррупцией и в имплементации реформ. Эта работа должна включать принятие нового антимонопольного законодательства, чтобы сломать олигархическую систему, которая сдерживала Украину на протяжении десятилетий. И наконец Помпео должен приехать в Киев готовым объявить дату о предстоящем визите Зеленского в Белый дом.