Акции протеста в Гонконге продолжаются с июня.

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против митингующих.

Слезоточивый газ был применен без предупреждения вскоре после того, как несколько сотен активистов, которые прошли через Тай-По на севере территории, забаррикадировали перекресток в районе Тай-Вай, передает Reuters.

Они разошлись, но газ также заполнил здание вокзала, в результате чего пострадали туристы.

Затем демонстранты вновь появились в Коулуне, Большом городском районе на материковой стороне Гонконгской гавани, и полиция снова травила их слезоточивым газом.

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Большинство участников акций - молодые люди. Поздно вечером они пытались ослепить спецназовцев лазерными указками и баррикадироваться с помощью брусчатки.

Также отмечается, что сегодня активисты собрались по всему городу, и полицейские преследовали их до поздней ночи.

Недели ожесточенных протестов погрузили Гонконг в крупнейший политический кризис за последние десятилетия, поставив серьезный вызов центральному правительству в Пекине,

Лидер Гонконга Керри Лам вчера заявила, что экономика региона уже пострадала от замедления экономики Китая и торговой войны между США и Китаем и была подорвана протестами, которые начались в июне.

Акции начались после того, как власти Гонконга заявили о намерении принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросам китайских властей на материковый Китай. После массовых протестов Лам заявила, что власти отказываются от принятия законопроекта об экстрадиции. Однако протесты не утихли - митингующие требуют окончательного отказа от этого закона, отставки Лам и расследования действий полиции во время демонстраций.

Протесты были осуждены центральным правительством в Пекине, который обвинил иностранные государства в разжигании беспорядков.