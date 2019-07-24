Süddeutsche Zeitung: У Украины нет другого пути, кроме как провести реформы и избавиться от коррупции

Новая украинская власть получила все возможности оправдать ожидания и построить именно такую Украину.

В Украине избиратели пошли на серьезный риск на парламентских выборах. Ведь теперь Верховная Рада будет наполнена в основном депутатами, которые мало кому известны даже внутри страны. Но победа «стартап-партий» - это нечто удивительное не только для Украины.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, подчеркивая, что «Слуга Народа» Владимира Зеленского и «Голос» рок-музыканта Святослава Вакарчука абсолютные новички на политической сцене, которым относительно легко удалось добиться успеха. Понадобилось всего несколько сильных обещаний и состав, который завораживает политической свежестью и независимостью. Партии самых популярных актера и рок-музыканта могут работать вместе. Однако, стоит учитывать и риски.

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На протяжении двух десятилетий страна переживала волны надежд и разочарований. Сначала большие надежды охватили Украину после Оранжевой революции. Потом наступила вражда между ее протагонистами. После этого президентом стал Виктор Янукович. За годы его работы страна разрывалась между ЕС и Россией. Тогда начался второй Майдан. И вот теперь закончилась пятилетка президентства Петра Порошенко, который не смог избавиться от огромного политического и экономического бремени российской войны на Донбассе.

Однако, есть и определенные факторы, которые дают надежду. В Украине появилось активное и сознательное гражданское общество, которого нет ни в одной другой постсоветской стране. Смена власти доказывает существование плюрализма и конкуренции. А внешняя политика теперь так или иначе сосредоточена на усилиях приблизить Киев к Евросоюзу, который, несмотря на все кризисы, до сих пор обещает демократию и процветание.

Но избирательный результат очень четко отражает недовольство структурами, которые существуют и в других странах, особенно в Восточной Европе. Речь идет о большом влиянии очень богатых бизнесменов на политику, систему юстиции и СМИ. Протесты в Чехии, Румынии или Молдове уже показали, что люди больше не хотят мириться с блокированием реформ, связанных с борьбой против коррупции.

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Они требуют заметного улучшения жизни и, если это возможно, немедленно. Украинцы на примере соседней Польши хорошо видят, насколько отстало развитие их страны. Зеленский теперь получил задание и политические инструменты, чтобы сделать то, в чем его предшественники потерпели неудачу на мнение большинства украинцев.

Издание сомневается, что закончить войну на Донбассе удастся. Возможно будут новые встречи в Нормандском формате или небольшие успехи в направлении установления мира. Однако, вопрос завершения войны будет оставаться непредсказуемым.

Более важно то, что украинцы ждут создания страны без коррупции, с более низкими тарифами на коммунальные услуги и более высокими зарплатами. Зеленский создал базу для этого, получив большую поддержку в новом парламенте. Если он сможет добиться прорыва с влиянием элит, созданием прозрачности и доверия, он сможет ускорить экономические изменения. В Украине живет более 40 миллионов граждан. А европейские компании только и ждут, когда она наконец станет стабильной.

Ожидания людей от Владимира Зеленского большие, а может даже и преувеличенные. Но это также означает, что у Украины нет альтернативного пути. Поэтому безымянным депутатам придется очень быстро делать себе имя.