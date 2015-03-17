Кэмерон пригрозил Путину отобрать у России привилегии современного мира

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью передаче BuzzFeedBrews, сообщает Гордон.

На вопрос собеседника о том, хотел бы он, чтобы президент РФ "ушел так или иначе" Кэмерон ответил, что "нужно справляться с тем, что имеем". "Нет никакого противоречия между тем, чтобы поддерживать отношения с Путиным и вместе с тем иметь жесткую позицию, как мы сделали это с санкциями из-за ситуации в Украине", - сказал Кэмерон.

Сейчас Запад не может решить кризис в Украине с помощью оружия, но может повлиять экономически, добавил премьер.

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"ЕС и США вместе очень сильны экономически. Россия нуждается в нас больше, чем мы нуждаемся в ней, так что мы должны воспользоваться преимуществом в наших экономических отношениях", - сообщил Кэмерон.

По его словам, если Россия хочет быть "частью мира XXI века", она должна "уважать границы других государств" или у нее заберут привилегии современного мира, такие как свободная торговля, обмен информацией, идеями и так далее.

Кэмерон предупредил, что Путин может столкнуться с санкциями, которые возымеют неприемлемые финансовые и экономические последствия для его страны в течение многих лет в будущем.