Владычица тьмы возвращается: Джоли объявила войну Пфайффер в продолжении «Малефисенты» (видео)

Анджелина Джоли возвращается на большой экран. Disney опубликовала тизер к продолжению "Малефисенты".

Студия Walt Disney показала первый тизер-трейлер второй части фильма "Малефисента" c голливудской актрисой Анджелиной Джоли в главной роли.

Видео доступно на официальном канале Walt Disney Studios. Также в фантастической картине снимались Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Эд Скрейн и Чиветель Эджиофор.

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Режиссером сиквела стал Хоаким Роннинг, ранее работавший над созданием фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

Первый фильм рассказывал о юной волшебнице Малефисенте, которая вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными существами. Но однажды в ее мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и ей пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные темные силы.

Судя по трейлеру, события разворачиваются спустя несколько лет после того, как Малефисента заколдовала принцессу Аврору. Нас ждет противостояние между Малефисентой и королевой Ингрит (согласно сплетням, между Анджелиной Джоли в Мишель Пфайффер в реальной жизни тоже не самые теплые отношения).

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали первый постер к новой части фильма "Малефисента" с Анджелиной Джоли.