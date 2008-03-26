Барак Обама оказался родственником Брэда Питта, а Хиллари Клинтон – Анджелины Джоли

По результатам исследования, проведенного учеными из Общества исторической генеалогии Новой Англии, Барак Обама оказался дальним родственником Брэда Питта, а Хиллари Клинтон – родственницей Анджелины Джоли, сообщает Лента.русо ссылкой на AP.

Генеалог Кристофер Чайлд (Christopher Child) отмечает, что в роду Обамы очень много политиков. Так, к примеру, его дальними родственниками являются также нынешний президент страны Джордж Буш-младший, бывшие президенты США Джеральд Форд, Гарри Трумэн и Джеймс Мэдисон, а кроме того, - Дик Чейни, Уинстон Черчилль и Роберт Ли.

Хиллари Клинтон, в свою очередь, может назвать своими родственниками певиц Мадонну, Селин Дион и Аланис Мориссет, а также писателя Джека Керуака и Камиллу Паркер Боулз. У республиканца Джона Маккейна также нашлись интересные родственные связи – он дальний родственник первой леди США Лауры Буш.

По мнению Чайлда, исследование показывает, что многие люди, оказывается, связаны между собой по родственной линии, причем самым неожиданным образом. Он также добавил, что нынешние кандидаты в президенты США часто отмечают различия в позициях друг друга, при том что на самом деле между ними много общего.

Общество исторической генеалогии Новой Англии основано в 1845 году и является старейшей некоммерческой генеалогической организацией в США. Чайлд, совместно с Гэри Робертсом (Gary Boyd Roberts), автором книги "Предки президентов США", потратил на исследование генеалогии участников президентской гонки три года.