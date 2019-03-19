Ди Каприо показал первый постер нового фильма Тарантино

На фотографии изображен сам Ди Каприо, а также Брэд Питт.

В сети появился первый постер к фильму "Однажды в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино.

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Фотографию в своем Twitter обнародовал актер Леонардо Ди Каприо.

Он исполнил одну из главных ролей в этой ленте. На фотографии изображен сам Ди Каприо, а также Брэд Питт, который также снялся в фильме Тарантино.

Планируется, что "Однажды в Голливуде" впервые покажут летом этого года. Фильм должен стать девятой работой Тарантино. Режиссер анонсировал, что завершит свою карьеру после того, как снимет десять фильмов.